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Путин рассказал, сколько расчетов между РФ и Казахстаном переведены в нацвалюты

Путин: РФ и Казахстан перевели в нацвалюты более 80% расчетов во взаимной торговле

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Максим Богодвид/РИА Новости

Российская Федерация и Казахстан перевели в национальные валюты свыше 80% расчетов во взаимной торговле. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

«Одной из проблем была и отчасти остается проблема расчетов, но мы более 80% этих расчетов перевели уже в национальные валюты. Это облегчает нашу работу в финансовой сфере», — сказал он.

26 ноября источник в сфере банковского консалтинга в Анкаре заявил, что Турция и Россия продолжают торговлю в национальных валютах, у страны нет никаких ограничений на оплату газа.

В октябре на саммите БРИКС Путин заявлял о важности расчетов в национальных валютах. Глава государства отмечал, что увеличение расчетов в национальных валютах поспособствует повышению финансовой независимости стран БРИКС, поможет максимально снизить геополитические риски и избавить развитие экономики от политики.

Ранее Россия и Иран почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах.

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