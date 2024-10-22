Россия и Иран почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах

Более 96% расчетов между Россией и Ираном проходят в национальных валютах, объем двусторонней торговли за текущий год вырос на 12,4%. Об этом заявили в Кремле в преддверии встречи президентов двух стран на полях саммита БРИКС в Казани, передает ТАСС.

В Кремле рассказали, что руководство РФ и Ирана уделяет приоритетное внимание развитию торгово-экономических связей. В прошлом году объем взаимной торговли составил более $4 млрд. В 2024 году по итогам января — августа он вырос на 12,4%.

Страны реализуют несколько крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики. Продолжаются эксплуатация первого энергоблока АЭС «Бушер» в Иране и работы по сооружению новых энергоблоков, также развивается проект международного транспортного коридора Север — Юг.

Кроме того, правительства обеих стран заключили соглашение о предоставлении кредита РФ на строительство в Иране железной дороги Решт — Астара.

Российско-иранские отношения, как заявили в Кремле, находятся на подъеме. Ожидается выход на «уровень всеобъемлющего стратегического партнерства».

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Президент РФ Владимир Путин на нем проведет марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах «с утра до ночи».

Ранее Путин назвал Иран союзником России.