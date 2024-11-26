В Анкаре рассказали, как Турция и РФ могут рассчитываться за газ

Турция и Россия продолжают торговлю в национальных валютах, у страны нет никаких ограничений на оплату газа. Об этом сообщил источник в сфере банковского консалтинга в Анкаре в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с санкциями США в отношении Газпромбанка, передает ТАСС.

«Торговля в паре турецкая лира — рубль между Турцией и Россией продолжается. Для этого есть возможности, они актуальны. Это банк Emlak Katılım», — заявил он.

По словам источника, никаких трудностей там сейчас нет за исключением размера комиссии. Данный финансовый орган может обслуживать сделки по газу в том случае, если стороны договора разрешат проводить операции через него.

До этого министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что стране необходимо получить от США исключение, которое позволит проводить сделки по закупке газа через Газпромбанк. По его словам, турецкая сторона получает от Газпрома около 40% своего импортируемого газа.

21 ноября США ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних компаний. Согласно указу Владимира Путина, оплата поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые наложили ограничения на Россию, организована через «Газпромбанк» и осуществляется в рублях.

Ранее приложение Газпромбанка исчезло из App Store.