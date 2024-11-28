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Путин рассказал о ночном ударе России по Украине

Путин: РФ нанесла комплексный удар 90 ракетами по военным объектам и ВПК Украины

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российская армия в ночь на 28 ноября нанесла комплексный удар 90 ракетами и 100 беспилотными летательными аппаратами по территории Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

По словам главы государства, удалось поразить 17 военных объектов, объектов оборонной промышленности и систем их обеспечения.

Утром 28 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что под массированную атаку попали объекты энергетической инфраструктуры по всей стране. В некоторых регионах введены экстренные отключения света, начались проблемы с водоснабжением, не работает транспорт.

В июне Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением после массированного удара ВС РФ.

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