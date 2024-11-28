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Путин пригласил страны ОДКБ принять участие в параде 9 мая в Москве

Путин пригласил военных ОДКБ принять участие в параде 9 мая в Москве

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пригласил глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на мероприятия по случаю 80-летия Дня Победы, а также воинские части из этих стран. С таким заявлением российский лидер выступил на саммите ОДКБ, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что вы найдете возможность приехать на эти торжественные мероприятия в Москву, на торжественные мероприятия 9 мая», — подчеркнул глава государства.

Как отметил Путин, во всех странах ОДКБ мероприятия, посвященные 80-летию Победы, пройдут «на самом высоком государственном уровне».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль обязательно сообщит, будут ли присутствовать западные лидеры на Параде Победы в 2025 году.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщал, что принял официальное приглашение от президента России Владимира Путина принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве в 2025 году.

Ранее сообщалось, что страны СНГ совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне.

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