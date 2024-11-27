Песков пообещал раскрыть список приглашенных на Парад Победы в 2025 году

Кремль обязательно сообщит, будут ли присутствовать западные лидеры на Параде Победы в 2025 году. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков добавил, что число приглашений на Парад Победы, отправленных лидерам иностранных государств, очень большое.

«Оно сопоставимо с саммитом БРИКС, который был в Казани», — заявил Песков.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что принял официальное приглашение от президента России Владимира Путина принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве в 2025 году.

22 ноября Фицо заявил, что не боится критики за свое решение посетить парад Победы в Москве.

21 ноября премьер Словакии сообщал, что поедет в Москву вместе с президентом Сербии Александаром Вучичем. По его словам, они разделяют единую позицию о важности уважения к государствам, которые помогли освободить их страны от фашизма в конце Второй мировой войны.

Ранее Путин заявил, что страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в ВОВ.