В Казахстане объяснили инцидент с флагом Украины во время визита Путина

Государственная техническая служба (ГТС) Казахстана сообщила, что появление украинского флага на одном из LED-экранов Астаны во время государственного визита президента РФ Владимира Путина связано с хакерской атакой. Сообщение приводит ТАСС.

«27 ноября текущего года в городе Астана на одном из LED-экранов зафиксирован факт подмены на непродолжительное время демонстрируемого изображения флага», — говорится в сообщении ГТС.

Отмечается, что атака была совершена с зарубежных IP-адресов с использованием прокси-серверов.

Министерство внутренних дел Казахстана ранее возбудило уголовное дело в связи с появлением флага Украины на рекламном экране во время визита президента России Владимира Путина. В МВД добавили, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются, причастные к инциденту будут привлечены к ответственности. По делу начато расследование.

27 ноября российский президент Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. Во второй день визита, 28 ноября, запланировано участие глав государств в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее Путин удивился торжественности его приема в Казахстане.