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На рекламном экране в Астане во время визита Путина появился флаг Украины

МВД Казахстана возбудило дело из-за появления флага Украины в день визита Путина

Министерство внутренних дел Казахстана возбудило уголовное дело в связи c появлением флага Украины на рекламном экране во время визита президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МВД республики заверили, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются, причастные к инциденту будут привлечены к ответственности. По делу начато расследование.

Рассматриваются различные варианты случившегося у театра «Астана Опера», в том числе версия с техническими неполадками и внешним вмешательством в работу компании-владельца экранов «Керуен Медиа».

27 ноября российский президент Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. Во второй день визита запланировано участие глав государств в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее Путин удивился торжественности его приема в Казахстане.

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