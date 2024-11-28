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Путин приехал на саммит ОДКБ

Путин прибыл на саммит ОДКБ в Астане

Президент Российской Федерации Владимир Путин приехал на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в Астане. Об этом сообщает приближенный к Кремлю Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Путин приехал на саммит ОДКБ. В пальто», — говорится в сообщении.

Отмечалось, что Путин пообщается с журналистами по итогам двухдневного визита в Астану.

ТАСС писал, что Россия на сессии Совета коллективной безопасности в Астане обсудит с партнерами ОДКБ тему ударов западным дальнобойным оружием по РФ. Собеседник агентства сообщал, что в рамках визита Путина в Казахстан также будут обсуждаться все аспекты кризиса на территории Украины.

При этом в среду сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ.

ОДКБ — региональная межгосударственная организация, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Ранее в МИД России высказались о роли Армении в ОДКБ.

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