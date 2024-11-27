Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ, который пройдет в столице Казахстана Астане. Об этом сообщила порталу 24News пресс-секретарь председателя армянского правительства Назели Багдасарян.

По его словам, позиция Еревана относительно замораживания участия в деятельности ОДКБ не изменилась.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Армения не будет участвовать в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября, но не против принятия на заседании согласованных документов.

ОДКБ — региональная межгосударственная организация, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

В конце августа Пашинян заявлял, что Армения заморозила свое участие во всех органах ОДКБ и пока не собирается принимать другие решения. По его словам, организация создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию и суверенитету.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ОДКБ подпишут совместное заявление в честь 80-летия Победы.