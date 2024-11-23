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Стало известно, что в ОДКБ обсудят удары западным оружием вглубь РФ

ТАСС: Россия обсудит с партнерами ОДКБ тему ударов дальнобойным оружием по РФ

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Россия на сессии Совета коллективной безопасности в Астане обсудит с партнерами ОДКБ тему ударов западным дальнобойным оружием по РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Собеседник агентства отметил, что в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан также будут обсуждаться все аспекты кризиса на территории Украины.

Он напомнил, что Россия и Казахстан являются союзниками, между странами действует соглашение об оказании взаимной поддержки в случае агрессии других стран.

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«Газета.Ru»

27 ноября состоится государственный визит Путина в Казахстан. На следующий день он примет участие в саммите ОДКБ, где с 1 января 2024 года председательствует Казахстан.

ОДКБ — региональная межгосударственная организация, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ОДКБ.

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