Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В МИД России высказались о роли Армении в ОДКБ

Захарова заявила, что Армения остается полноправным членом ОДКБ

close
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Армения остается полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Армения оставляет за собой все соответствующие права и обязательства... Мы подтверждаем, что на данном этапе двери для возврата Еревана к полномасштабному сотрудничеству в рамках ОДКБ открыты», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Россия не сомневается в праве каждой страны самостоятельно определять свой внешнеполитический курс. В связи с этим, по словам представителя ведомства, Москва ожидает возобновления участия Армении в совместной работе в рамках ОДКБ.

В конце августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван заморозил свое участие во всех органах ОДКБ и пока не собирается принимать другие решения. По его словам, организация создает угрозы безопасности республики, ее будущему существованию и суверенитету.

Ранее Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами