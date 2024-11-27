В МИД России высказались о роли Армении в ОДКБ

Армения остается полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Армения оставляет за собой все соответствующие права и обязательства... Мы подтверждаем, что на данном этапе двери для возврата Еревана к полномасштабному сотрудничеству в рамках ОДКБ открыты», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Россия не сомневается в праве каждой страны самостоятельно определять свой внешнеполитический курс. В связи с этим, по словам представителя ведомства, Москва ожидает возобновления участия Армении в совместной работе в рамках ОДКБ.

В конце августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван заморозил свое участие во всех органах ОДКБ и пока не собирается принимать другие решения. По его словам, организация создает угрозы безопасности республики, ее будущему существованию и суверенитету.

Ранее Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ.