Путин пообщается со СМИ по итогам визита в Казахстан

Президент России Владимир Путин пообщается с журналистами по итогам двухдневного визита в Астану. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«После этого предусматривается уже вылет Владимира Владимировича Путина назад, в Россию. Но до этого планируется его подход к СМИ, в ходе которого будут даны оценки проделанной в Астане работе за эти два дня», — сказал Ушаков.

27-28 ноября Путин посетит с визитом Казахстан. В первый день президент РФ проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день российский лидер примет участие в саммите ОДКБ.

ТАСС писал, что Россия на сессии Совета коллективной безопасности в Астане обсудит с партнерами ОДКБ тему ударов западным дальнобойным оружием по РФ. Собеседник агентства сообщал, что в рамках визита Путина в Казахстан также будут обсуждаться все аспекты кризиса на территории Украины.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан серьезно готовится к визиту Путина.