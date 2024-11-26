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В Абхазии готовят поправки в конституцию о полномочиях президента

Хутаба: в Абхазии передадут ряд полномочий президента парламенту

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Глава парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба заявил, что комитет парламента Абхазии по государственно-правовой политике готовит поправки в конституцию, предполагающие передачу части президентских полномочий парламенту. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Хутабы, все рычаги управления страной не должны быть у президента, должен сохраняться баланс.

«Одиннадцатого ноября мы провели заседание, в ходе которого обсудили законопроект «О законодательной и исполнительной власти». По итогам заседания члены комитета приняли решение вынести проект на очередное заседание сессии парламента для принятия в первом чтении. Этот закон необходим для перераспределения полномочий между президентом и парламентом», — пояснил Хутаба.

Он добавил, что в результате будут устранены должности премьер-министра и вице-премьеров, министры будут назначаться по согласованию с парламентом.

До этого бывший президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что выдвинет свою кандидатуру на предстоящих досрочных выборах главы республики.

Ранее сообщалось, что выборы в Абхазии пройдут в начале 2025 года.

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