Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании

Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики Аслана Бжании. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik. Aбхазия».

За отставку главы государства проголосовали 28 депутатов из 31. Для принятия соответствующего решения необходимо 24 голоса, отмечается в материале.

Исполняющим обязанности главы Абхазии назначен действующий вице-президент Бадра Гунба.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиционеры заявили, что стремятся укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

19 ноября власти и оппозиция Абхазии достигли договоренности, результатом которой стало подписание соглашения об отставке президента Бжании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Аслан Бжания заявил, что находится в Абхазии.