Абхазский парламент собирается забрать часть полномочий президента

Парламентарии Абхазии в четверг, 28 ноября, рассмотрят передачу части полномочий президента страны парламенту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу абхазского парламента.

«На повестке дня очередной сессии парламента будут рассматриваться вопросы перераспределения полномочий между президентом и парламентом в рамках поправки к законопроекту об исполнительной и законодательной власти, а также законопроект о кадастре недвижимости. Это важные вопросы, напрямую касающиеся процессов, происходящих в нашей стране», — сообщили в пресс-службе.

О том, что парламентский комитет готовит поправки в конституцию, предполагающие передачу части президентских полномочий парламенту, сообщалось 26 ноября. Глава парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба отмечал, что все рычаги управления страной не должны быть у президента, должен сохраняться баланс.

По его словам, в результате изменений будут устранены должности премьер-министра и вице-премьеров, а министры будут назначаться по согласованию с парламентом.

19 ноября парламент принял отставку президента Абхазии Аслана Бжании. Он ушел с должности на фоне массовых протестов из-за планов абхазских властей ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией.

Ранее стало известно, когда пройдут выборы президента в Абхазии.