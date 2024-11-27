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Токаев принял приглашение Путина посетить Россию

Токаев принял приглашение Путина посетить РФ с госвизитом в 2025 году

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение президента России Владимира Путина посетить РФ с государственным визитом в 2025 году. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин выразил признательность за теплое гостеприимство и пригласил Токаева посетить Россию с госвизитом в 2025 году. Сроки визита будут согласованы дополнительно.

В документе также говорится о том, что Россия и Казахстан продолжат поддерживать друг друга, выступая против попыток подрыва внутриполитической стабильности.

Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом в среду, 27 ноября. Во второй день визита запланировано участие глав государств в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Касым-Жомарт Токаев заявил Путину, что Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России «в это непростое время».

Ранее Путин удивился торжественности его приема в Казахстане.

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