Путин и Токаев подписали заявление об углублении партнерства

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Об этом пишет РИА Новости.

Лидеры стран сначала беседовали в узком формате, а затем продолжили в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

Путин заявил, что отношения стран развиваются самым динамичным и наилучшим образом. Он подчеркнул, что Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана. Так, в прошлом году торговый оборот достиг $28,5 млрд. Также российский лидер отметил развитие гуманитарных связей по линии общества, образования, науки и межрегионального сотрудничества.

В свою очередь, Токаев заявил, что отношения Москвы и Астаны развиваются по восходящей линии и обрели необратимую динамику. Он считает, что нужно сделать так, чтобы взаимосвязь не снижала оборотов, а торговля между странами успешно развивалась.

Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом в среду, 27 ноября. Во второй день визита запланировано участие глав государств в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Касым-Жомарт Токаев заявил Путину, что Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России «в это непростое время». Также Токаев отмечал, что во время государственного визита в Астану его российского коллеги планируется подписать 20 соглашений.

Ранее Путин раскрыл объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана.