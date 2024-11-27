Токаев заявил Путину, что Казахстан остается стратегическим партнером РФ

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил российскому президенту Владимиру Путину, что Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России «в это непростое время». Об этом сообщает ТАСС.

Токаев выразил признательность Путину за визит в Астану и назвал это важным событием.

Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом в среду, 27 ноября. У российского лидера запланирована встреча с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в открытом и закрытом форматах. Президенты двух стран должны обсудить широкий круг вопросов, в том числе двустороннее сотрудничество, региональные и международные проблемы. Во второй день визита запланировано участие глав государств в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее Путин раскрыл объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана.