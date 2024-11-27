Во время визита Путина в Казахстан подпишут 20 соглашений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что во время государственного визита в Астану его российского коллеги Владимира Путина планируется подписать 20 соглашений. Его слова приводит ТАСС.

«В канун визита работали члены правительств, обговаривали все вопросы, которые стоят в повестке дня», — отметил Токаев.

По его словам, главы государств подпишут «очень важные документы».

«Это 20 соглашений, которые, безусловно, придадут дополнительный мощный импульс дальнейшему развитию нашего добрососедства и сотрудничества», — заявил президент Казахстана.

Также Касым-Жомарт Токаев заявил Владимиру Путину, что Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России «в это непростое время».

Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом в среду, 27 ноября. Во второй день визита запланировано участие глав государств в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее Путин раскрыл объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана.