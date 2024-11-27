Путину подарят в Астане картину, которую рисовали с момента его вылета из Москвы

Президент России Владимир Путин во время визита в Астану поучаствовал в создании картины, которая символизирует дружбу РФ и Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.

Полотно о добрых отношениях между двумя странами пишет художница Асель Сабыржанкызы. Она начала работать над произведением с момента вылета российского лидера в Астану.

Сначала Путин и казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев понаблюдали за процессом создания картины, а потом художница предложила политикам самим поучаствовать в написании полотна. Они взяли кисти и сделали несколько мазков.

«Рука не дрогнула», — прокомментировал Токаев и добавил, что готовую картину ждут к четвергу, 28 ноября.

Полотно подарят Путину к завершению его визита в республику.

Президент РФ пробудет в Казахстане 27-28 ноября. В пресс-службе Кремля рассказали, что Путин и Токаев планируют обсудить вопросы развития отношений стратегического партнерства. Также они обратятся по видео-конференц-связи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Уфе.

Ранее Путин раскрыл объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана.