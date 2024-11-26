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В Кремле рассказали о планах Путина во время его визита в Казахстан

В Кремле заявили, что Путин обсудит с Токаевым стратегическое партнерство

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Казахстан проведет переговоры со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.

Также главы государств планируют обсудить вопросы развития отношений стратегического партнерства. Также они обратятся по видеоконференцсвязи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Уфе.

В пресс-службе отметили, что 28 ноября под председательством президента Казахстана пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой также примет участие российский президент. Делегации стран обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.

ТАСС также сообщало, что Россия на сессии Совета коллективной безопасности в Астане обсудит с партнерами ОДКБ тему ударов западным дальнобойным оружием по РФ. Собеседник агентства сообщал, что в рамках визита Путина в Казахстан также будут обсуждаться все аспекты кризиса на территории Украины.

Ранее Путин заявил о необходимости не допустить дестабилизации в СНГ.

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