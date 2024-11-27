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В США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа и его семью

CNN: жителя Аризоны задержали за угрозы убить Трампа и его семью

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Andrew Harnik/AP

Жителя американского штата Аризона задержали за угрозы убить избранного президента США Дональда Трампа и членов его семьи. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы.

«Житель Аризоны был арестован в понедельник после того, как он якобы угрожал убить... Трампа в серии видеороликов на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в том числе в одном, в котором он, по-видимому, держит винтовку типа AR-15», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, несостоявшегося киллера зовут Мануэль Тамайо-Торрес. Ему предъявили обвинение в угрозах избранному президенту и его семье.

За 2024 год Трампа дважды пытались убить.

Первое покушение произошло 13 июля во время выступления перед избирателями. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

15 сентября в гольф-клубе во Флориде на Трампа было совершено второе нападение. Подозреваемый был задержан. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину.

Ранее Трамп и Байден подписали меморандум о передаче власти.

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