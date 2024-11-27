Кулеба заявил, что Трампу не удастся завершить конфликт на Украине

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что избранному президенту США Дональду Трампу не удастся выполнить обещание по завершению конфликта, так как Владимир Путин якобы не даст на это согласия. Его слова приводит Politico.

Экс-глава МИД утверждает, что Владимир Путин верит в способность «уничтожить украинскую государственность и раздавить Украину как независимую демократию». По его словам, Украина является «личной страстью» российского лидера, и он намерен продемонстрировать миру, что «Запад неспособен защитить себя или то, за что он выступает».

Кулеба также заявил, что план Трампа не сработает, поскольку Россия «не заинтересована в дипломатии» и стремится измотать Запад, чтобы вести диалог с позиции силы в будущем. Кроме того, указал он, Владимир Зеленский не сможет подписать какое-либо соглашение, предусматривающее утрату территорий.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп представит свой план окончания украинского конфликта в январе.

15 ноября Трамп пообещал, что будет «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине. Политик неоднократно утверждал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.

Ранее американский сенатор оскорбил Путина и выступил против переговоров.