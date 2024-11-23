Зеленский сообщил, когда Трамп представит план по окончанию конфликта на Украине

Президент Владимир Зеленский на заседании инициативы «Зерно с Украины» заявил, что будущий президент США Дональд Трамп представит свой план окончания украинского конфликта в январе, пишет «Страна.ua».

По мнению украинского лидера, есть шанс закончить военные действия между Украиной и Россией в следующем году. Политик подчеркнул, что республика открыта к африканским, азиатским и арабским инициативам.

«Также я хочу увидеть предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что мы эти предложения увидим уже в январе», — заявил президент Украины.

15 ноября избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что будет «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине. Политик неоднократно утверждал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны. По его словам, вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

Ранее в США заявили о попытке Байдена устроить третью мировую войну.