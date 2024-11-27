Захарова уличила Запад в попытках исказить восприятие применения «Орешника»

На Западе попытались исказить информацию о применении Россией новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник», представив пуск как проведение агрессивной линии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».

По ее словам, для кого-то пуск ракеты был моментом «абсолютной паники», а кто-то в очередной раз попытался исказить информацию, заявив о том, что Москва угрожает и проводит агрессивную линию, а не дает понять Западу, что планы в адрес России не удастся реализовать.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли, как Путин вызвал замешательство в Вашингтоне и Киеве.