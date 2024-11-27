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В ХАМАС заявили о готовности прекратить огонь в секторе Газа

AFP: ХАМАС после перемирия Израиля и Ливана готов прекратить огонь в Газе

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Ramadan Abed/Reuters

Палестинское движение ХАМАС после объявления перемирия между Ливаном и Израилем готово прекратить огонь в секторе Газа. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя группировки, передает ТАСС.

«ХАМАС готов к соглашению о прекращении огня и серьезному соглашению об обмене заключенными», — сказал агентству представитель группировки.

27 ноября соглашение о прекращении огня между Армией обороны Израиля и ливанским шиитским движением «Хезболла», подписанное накануне, вступило в силу.

Президент США Джо Байден заявил, что документ предполагает постоянное прекращение боевых действий и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что Израиль добился военных целей в борьбе с ХАМАС, поэтому конфликт нужно завершать.

Ранее «Хезболла» заявила об ударе беспилотников по объектам в Тель-Авиве.

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