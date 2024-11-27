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Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу

Al Jazeera: вступило в силу перемирие между Израилем и «Хезболлой»

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Lisi Niesner/Reuters

Соглашение о прекращении огня между Армией обороны Израиля и ливанским шиитским движением «Хезболла» вступило в силу. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала Al Jazeera.

«Соглашение о прекращении огня вступило в силу», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:00 по московскому времени.

Накануне Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном. Президент США Джо Байден заявил, что документ предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе. Несмотря на дипломатические усилия, во вторник ЦАХАЛ продолжал военные операции против «Хезболлы», а шииты обстреливали Израиль. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Лавров назвал причину деградации ситуации на Ближнем Востоке.

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Операция Израиля в Ливане
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