Блинкен заявил, что Израиль достиг военных целей против ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль добился военных целей в борьбе с ХАМАС, пришло время завершить конфликт. Его цитирует ТАСС.

«Израиль заявил, что для предотвращения атаки, подобной 7 октября [2023 года], нужно полностью уничтожить военный потенциал ХАМАС и его лидеров, ответственных за разработку октябрьского нападения. Израиль достиг этих целей. Пришло время закончить войну», — сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа.

Ранее новый министр обороны Израиля перечислил главные цели войны.