«Хезболла» заявила об ударе беспилотников по объектам в Тель-Авиве

Ливанское шиитское движение «Хезболла» в ответ на массированные удары израильской авиации по Бейруту атаковало несколько военных объектов в Тель-Авиве. Об этом, ссылаясь на пресс-службу движения, сообщает РИА Новости.

В заявлении «Хезболлы» говорится, что в ответ на бомбардировки Бейрута и преступления Израиля против гражданского населения бойцы движения атаковали дронами ряд «чувствительных военных объектов» в Тель-Авиве и его пригороде.

Пресс-служба «Хезболлы» утверждает, что все цели поражены.

Ночью 27 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) произвела авиационный обстрел объектов «Хезболлы» на юге ливанской столицы.

Кроме того, военно-воздушные силы Израиля атаковали финансовые объекты «Хезболлы» в районах Бейрута, Сидона, Тира и Бекаа.

Днем 26 ноября армия Израиля анонсировала удары по 20 зданиям в Бейруте.

Ранее сообщалось, что США не будут размещать войска в Ливане.