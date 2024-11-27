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Меркель призвала НАТО создать систему сдерживания РФ

Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала НАТО создать систему сдерживания РФ

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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала НАТО «быстро создать действительно убедительную систему сдерживания» РФ. Ее речь на презентации книги Меркель «Свобода» транслировало издание Zeit.

«Убедительная система сдерживания на обозримую перспективу возможна только внутри НАТО. Европа сама по себе не сможет этого достичь. <..> Cдерживание все еще недостаточно, потому что оно не поспевало за наращиванием вооружений [президентом РФ Владимиром] Путиным», — подчеркнула она.

При этом Меркель отметила, что с приходом к власти в США президента Дональда Трампа создание такой системы будет сопряжено с большими трудностями, чем прежде.

«Для Соединенных Штатов, учитывая вызовы, связанные с Россией и Китаем, важно иметь союзников в Европе», — заявила Меркель.

До этого парламентская ассамблея НАТО призвала альянс разработать новый подход к сдерживанию РФ с учетом ядерной угрозы.

Ранее страны G7 осудили Россию за пуск «Орешника».

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