В НАТО призвали разработать новый подход к сдерживанию РФ

Парламентская ассамблея НАТО призвала разработать новый подход к сдерживанию РФ, учитывающий ядерную угрозу. Призыв был закреплен в резолюции организации по итогам сессии в Канаде.

По мнению участников ассамблеи, к следующей сессии в Нидерландах НАТО должно разработать «общий стратегический подход к России, сфокусированный на полной подготовке альянса к сдерживанию и противодействию враждебным действиям России по всем направлениям, будь то конвенциональные, гибридные или ядерные».

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова заявила, что в НАТО не дочитали ядерную доктрину России.