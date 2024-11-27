Американский исследователь оценил силу ракеты «Орешник»

Западные страны не понимают, что означает новейшая российская ракетная система средней дальности «Орешник». Об этом заявил американский научный исследователь Майк Адамс на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«На Западе до сих пор никто полностью не понимает, чем является система «Орешник» <…> Все американские авианосцы могут быть уничтожены в течение минуты», — отметил он.

Адамс подчеркнул, что «Орешник» — это шах и мат Североатлантическому альянсу и Вашингтону, западные политики «понятия не имеют, что по ним сейчас ударило».

Аналитик добавил, что у Запада два варианта для ответа: либо отступить, либо применить ядерное оружие.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный аналитик назвал триумфом ракетных технологий РФ применение «Орешника».