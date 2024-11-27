«Он совершенно переоценил свои силы». Меркель рассказала о драматической ошибке Путина Меркель заявила о необходимости создать в НАТО систему по сдерживанию России

Россия остается ключевой угрозой для безопасности Европы, и справиться с ней в одиночку Европа не сможет, считает экс-канцлер Германии Ангела Меркель. На презентации своих мемуаров она подчеркнула необходимость срочного создания системы сдерживания внутри НАТО, отметив, что Москва обладает мощным ядерным потенциалом. По мнению бывшего канцлера, только тесное сотрудничество Европы и США способно эффективно противостоять вызовам со стороны России.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости создания внутри НАТО надежной системы сдерживания России. Выступая на презентации своих мемуаров «Свобода. Воспоминания 1954–2021», она подчеркнула, что Европа самостоятельно не сможет справиться с этой задачей. Ее слова приводит Die Zeit.

«Россия — крупнейшая ядерная держава в мире, или, по крайней мере, она равна по мощи ядерного потенциала Соединенным Штатам, — заявила Меркель. — И поэтому существует большой интерес в том, чтобы Европа и США работали вместе».

При этом Меркель добавила, что «убедительная система сдерживания» возможна только внутри НАТО, однако, по ее словам, эта задача усложнилась после избрания президентом США Дональда Трампа.

Сдерживание в условиях глобальных вызовов

Экс-канцлер подчеркнула, что сотрудничество между Европой и США важно не только из-за России, но и в связи с растущим влиянием Китая. Она выразила уверенность, что и для Вашингтона союзники в Европе остаются ключевыми.

«Для Соединенных Штатов важно иметь союзников в Европе», — считает Меркель.

Она также отметила, что НАТО серьезно укрепило свои силы с 2014 года. Германия участвовала в обеспечении безопасности Литвы и наблюдении за воздушным пространством Балтийского региона.

«Мы не сидели сложа руки. Но этого не хватало, потому что мы не поспевали за наращиванием вооружений у Путина», — признала Меркель.

Высказывания Меркель прозвучали на фоне недавнего призыва парламентской ассамблеи НАТО к разработке стратегического подхода к России. Принятая резолюция включает необходимость подготовки альянса к сдерживанию Москвы, в том числе в ядерной сфере.

На презентации, отвечая на вопрос, не видит ли она, что Германия находится «в реальной опасности войны», Меркель сначала колебалась, а потом ответила «нет», отмечает Die Zeit.

«Драматическая ошибка» Путина

Экс-канцлер снова обратилась к своей политике в отношении Москвы после присоединения Крыма к России в 2014 году: «Оглядываясь назад, я не думаю, что это была ошибка».

Тем не менее Меркель осудила действия России на Украине, назвав их «драматической ошибкой» президента Владимира Путина.

«Я думаю, он совершенно переоценил свои силы», — заявила Меркель.

При этом она предупредила, что Россию не стоит недооценивать.

На прошлой неделе Die Zeit опубликовала ряд выдержек из мемуаров Меркель. В них она вспоминает события Бухарестского саммита НАТО 2008 года, на котором было решено отложить вопрос о принятии в альянс Грузии и Украины, а также рассказывает о своих впечатлениях от Путина и Трампа.

Меркель вспоминает о президенте России: «Меня прежде всего поражало его чувство собственной правоты. Во время Мюнхенской речи Путин показал себя тем, каким я его узнала: человеком, который был всегда начеку. <…> Я воспринимала его как человека, который не хотел, чтобы его не уважали, готового в любой момент наброситься».

С Трампом, по словам Меркель, они «говорили на разных уровнях — Трамп на эмоциональном, я опиралась на факты». При этом она пишет, что после встречи с Трампом у нее осталось «нехорошее ощущение», и она сделала вывод, что работа с ним не сложится.

Экс-канцлер рассказала, что во время встречи с Трампом в 2017 году президент США задавал ей вопросы о Путине: «Он, судя по всему, был совершенно очарован российским президентом».