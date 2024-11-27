«Он совершенно переоценил свои силы». Меркель рассказала о драматической ошибке Путина

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости создания внутри НАТО надежной системы сдерживания России. Выступая на презентации своих мемуаров «Свобода. Воспоминания 1954–2021», она подчеркнула, что Европа самостоятельно не сможет справиться с этой задачей. Ее слова приводит Die Zeit.
«Россия — крупнейшая ядерная держава в мире, или, по крайней мере, она равна по мощи ядерного потенциала Соединенным Штатам, — заявила Меркель. — И поэтому существует большой интерес в том, чтобы Европа и США работали вместе».
При этом Меркель добавила, что «убедительная система сдерживания» возможна только внутри НАТО, однако, по ее словам, эта задача усложнилась после избрания президентом США Дональда Трампа.
Сдерживание в условиях глобальных вызовов
Экс-канцлер подчеркнула, что сотрудничество между Европой и США важно не только из-за России, но и в связи с растущим влиянием Китая. Она выразила уверенность, что и для Вашингтона союзники в Европе остаются ключевыми.
«Для Соединенных Штатов важно иметь союзников в Европе», — считает Меркель.
Она также отметила, что НАТО серьезно укрепило свои силы с 2014 года. Германия участвовала в обеспечении безопасности Литвы и наблюдении за воздушным пространством Балтийского региона.
«Мы не сидели сложа руки. Но этого не хватало, потому что мы не поспевали за наращиванием вооружений у Путина», — признала Меркель.
Высказывания Меркель прозвучали на фоне недавнего призыва парламентской ассамблеи НАТО к разработке стратегического подхода к России. Принятая резолюция включает необходимость подготовки альянса к сдерживанию Москвы, в том числе в ядерной сфере.
На презентации, отвечая на вопрос, не видит ли она, что Германия находится «в реальной опасности войны», Меркель сначала колебалась, а потом ответила «нет», отмечает Die Zeit.
«Драматическая ошибка» Путина
Экс-канцлер снова обратилась к своей политике в отношении Москвы после присоединения Крыма к России в 2014 году: «Оглядываясь назад, я не думаю, что это была ошибка».
Тем не менее Меркель осудила действия России на Украине, назвав их «драматической ошибкой» президента Владимира Путина.
«Я думаю, он совершенно переоценил свои силы», — заявила Меркель.
При этом она предупредила, что Россию не стоит недооценивать.
На прошлой неделе Die Zeit опубликовала ряд выдержек из мемуаров Меркель. В них она вспоминает события Бухарестского саммита НАТО 2008 года, на котором было решено отложить вопрос о принятии в альянс Грузии и Украины, а также рассказывает о своих впечатлениях от Путина и Трампа.
Меркель вспоминает о президенте России: «Меня прежде всего поражало его чувство собственной правоты. Во время Мюнхенской речи Путин показал себя тем, каким я его узнала: человеком, который был всегда начеку. <…> Я воспринимала его как человека, который не хотел, чтобы его не уважали, готового в любой момент наброситься».
С Трампом, по словам Меркель, они «говорили на разных уровнях — Трамп на эмоциональном, я опиралась на факты». При этом она пишет, что после встречи с Трампом у нее осталось «нехорошее ощущение», и она сделала вывод, что работа с ним не сложится.
Экс-канцлер рассказала, что во время встречи с Трампом в 2017 году президент США задавал ей вопросы о Путине: «Он, судя по всему, был совершенно очарован российским президентом».