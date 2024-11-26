Трамп поинтересовался у канцлера Австрии мнением о Путине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал, что избранный президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора интересовался его мнением о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает РИА Новости.

Нехаммер подчеркнул, что Трамп был хорошо подготовлен к диалогу, в котором сразу заговорил о российско-украинском конфликте. Канцлер подчеркнул, что избранный президент США хотел узнать его впечатление о Путине, что «действительно показывает интерес Трампа».

Нехаммер добавил, что следующий глава Белого дома способен придать новую динамику текущей ситуации.

До этого канцлер Австрии в телефонном разговоре с Трампом заявил, что Вена готова предоставить сторонам украинского конфликта площадку для мирных переговоров.

20 ноября министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что поддержка новой администрации Соединенных Штатов необходима для того, чтобы разрешить конфликт на Украине.

Ранее в Австрии отказались комментировать разрешение США на удары вглубь России.