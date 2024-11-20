Глава МИД Австрии рассказал, что нужно для завершения конфликта на Украине

Чтобы разрешить конфликт на Украине, нужна поддержка новой администрации Соединенных Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой после двусторонних переговоров в Вене.

«Это единственный путь к достижению устойчивого, всеобъемлющего и справедливого мира», — сказал он.

Накануне британское издание The Economist заявило, что конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, так как стороны близки к истощению, а администрация США во главе с Дональдом Трампом сделает урегулирование противостояния своим приоритетом. Журналисты отметили, что у Соединенных Штатов заканчиваются деньги и оружие для помощи Украине, в то время как Вашингтон должен продолжать поддерживать Израиль и Тайвань.

До этого Reuters со ссылкой на источники сообщал, что президент России Владимир Путин открыт для обсуждения с Дональдом Трампом соглашения о прекращении огня на Украине.

Ранее в Кремле оценили возможность диалога Путина и Трампа до инаугурации президента США.