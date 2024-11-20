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Глава МИД Австрии рассказал, что нужно для завершения конфликта на Украине

Глава МИД Австрии: для завершения конфликта на Украине необходима поддержка США

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чтобы разрешить конфликт на Украине, нужна поддержка новой администрации Соединенных Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой после двусторонних переговоров в Вене.

«Это единственный путь к достижению устойчивого, всеобъемлющего и справедливого мира», — сказал он.

Накануне британское издание The Economist заявило, что конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, так как стороны близки к истощению, а администрация США во главе с Дональдом Трампом сделает урегулирование противостояния своим приоритетом. Журналисты отметили, что у Соединенных Штатов заканчиваются деньги и оружие для помощи Украине, в то время как Вашингтон должен продолжать поддерживать Израиль и Тайвань.

До этого Reuters со ссылкой на источники сообщал, что президент России Владимир Путин открыт для обсуждения с Дональдом Трампом соглашения о прекращении огня на Украине.

Ранее в Кремле оценили возможность диалога Путина и Трампа до инаугурации президента США.

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