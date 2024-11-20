В Австрии отказались комментировать разрешение США на удары вглубь России

Австрия является нейтральной страной, в связи с чем не может комментировать решения стран Запада о разрешении на нанесение ударов вглубь территории России. Об этом заявил министр иностранных дел страны Александер Шалленберг, передает ТАСС.

«Австрия — нейтральная страна, мы не предоставляем военное и летальное оборудование и не финансируем его. Считаю, что было бы немного излишним, если бы мы стали говорить третьим сторонам, что делать, а что не делать», — сказал глава внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос, стоит ли Великобритании и Франции последовать примеру США.

17 ноября газета The New York Times писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В Кремле в ответ на решение США разрешить наносить удары вглубь РФ заявили, что Вашингтон намерен «подлить масла в огонь» и спровоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.

Ранее в Британии раскритиковали решение Байдена позволить Украине бить вглубь России.