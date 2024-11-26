Австрия подтвердила Трампу готовность стать площадкой для диалога по Украине

Австрийские власти готовы предоставить сторонам украинского конфликта площадку для мирных переговоров, заявил в беседе с избранным американским президентом Дональдом Трампом канцлер Австрии Карл Нехаммер. Об этом сообщает телеканал ORF.

По данным журналистов, возможность завершения конфликта Киева и Москвы была ключевой темой разговора Нехаммера и Трампа. В ходе диалога Нехаммер подтвердил готовность Вены стать связующим звеном между конфликтерами.

До этого министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что поддержка новой администрации Соединенных Штатов необходима для того, чтобы разрешить конфликт на Украине.

20 ноября британское издание The Economist предположило, что конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, так как стороны «близки к истощению», а новая администрация США во главе с Дональдом Трампом сделает урегулирование противостояния своим приоритетом.

Ранее в Австрии отказались комментировать разрешение США на удары вглубь России.