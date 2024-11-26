Переговоры Путина и Токаева в Астане пройдут в двух форматах

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Астане пройдут в закрытом и расширенном форматах. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Он отметил, что сам факт готовящегося визита Путина в Казахстан подчеркивает успешность развития двусторонних отношений.

27-28 ноября Путин посетит с визитом Казахстан. В первый день президенты РФ и Казахстана проведут переговоры, а также по видеосвязи примут участие в открытии филиала Казахстанского университета в Омске.

На следующий день, 28 ноября, Путин примет участие в саммите ОДКБ. Делегации стран обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.

ТАСС писал, что Россия на сессии Совета коллективной безопасности в Астане обсудит с партнерами ОДКБ тему ударов западным дальнобойным оружием по РФ. Собеседник агентства сообщал, что в рамках визита Путина в Казахстан также будут обсуждаться все аспекты кризиса на территории Украины.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан серьезно готовится к визиту Путина.