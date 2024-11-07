Токаев заявил, что Казахстан серьезно готовится к визиту Путина

Власти Казахстана готовятся к предстоящему визиту президента России Владимира Путина. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече в Астане с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

«К этому визиту мы серьезно готовимся», — отметил он.

«Считаем, что это будет знаковое событие в наших межгосударственных взаимоотношениях», — сказал Токаев.

По его словам, отношения между двумя странами «носят образцовый характер» и развиваются. По мнению Токаева, намеченный на конец ноября визит положительно отразится на союзничестве РФ и Казахстана.

В четверг, 7 ноября, Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По словам Лаврова стороны обсуждали подготовку к государственному визиту президента РФ Владимира Путина в Астану, который состоится 27 ноября.

Ранее Совбезы России и Казахстана утвердили план сотрудничества на 2025-2027 годы.