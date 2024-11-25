Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27 ноября

Президент России Владимир Путин приедет в Казахстан с государственным визитом 27 ноября по приглашению президента республики Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщила пресс-служба главы Казахстана.

Лидеры стран проведут двусторонние переговоры. Также они примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

В пресс-службе отметили, что 28 ноября под председательством президента Казахстана пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой также примет участие российский президент. Делегации стран обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.

ТАСС писал, что Россия на сессии Совета коллективной безопасности в Астане обсудит с партнерами ОДКБ тему ударов западным дальнобойным оружием по РФ. Собеседник агентства сообщал, что в рамках визита Путина в Казахстан также будут обсуждаться все аспекты кризиса на территории Украины.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан серьезно готовится к визиту Путина.