В G7 сообщили о планах ужесточения санкций против России

Группа семи (G7) планирует ужесточить ограничительные меры в отношении Российской Федерации. Об этом говорится в проекте заявления глав внешнеполитических ведомств G7, подготовленном к их нынешнему заседанию в Италии, передает ТАСС.

В проекте коммюнике отмечается, что страны «Большой семерки» намерены наращивать принятые ими ранее санкционные и экономические меры с целью дальнейшего ограничения доходов РФ, а также притока товаров и технологий, которые Москва использует для финансирования и проведения специальной военной операции на Украине.

25 ноября стало известно, что Великобритания ввела санкции против 30 морских судов, связанных с Россией, а также компаний «Альфастрахование» и страховой дом ВСК.

До этого США ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних компаний. Согласно указу Владимира Путина, оплата поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые наложили ограничения на Россию, организована через «Газпромбанк» и осуществляется в рублях.

Ранее ЕС предложил санкции против китайских компаний за помощь России.