ЕС предложил ввести санкции против китайских фирм, помогающих России с БПЛА

Евросоюз предлагает ввести санкции против китайских компаний, помогающих России с беспилотниками. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы Еврокомиссии.

«Европейский союз предлагает ввести санкции против нескольких китайских фирм, которые, по его утверждениям, помогали российским компаниям разрабатывать ударные беспилотники, которые использовались против Украины», — говорится в материале.

Предложение поступило в тот момент, когда министры иностранных дел стран G7, собравшиеся на этой неделе в Италии, собираются объявить о «соответствующих мерах» против Китая и других стран, которые поддерживают РФ в военной сфере. Введение ограничительных мер потребует поддержки всех 27 государств — членов ЕС.

Некоторые из фирм уже попали под санкции США и Великобритании, отметило агентство.

Согласно документам, ЕС также предложил включить в санкционный список гражданина Китая, контролирующего базирующуюся в Гонконге компанию, которая, как считает ЕК, поставляла российским военным компаниям запрещенные микроэлектронные компоненты, а также должностных лиц минобороны КНДР, причастных к решению направить своих военных в Россию.

До этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила Китай в поставках России беспилотников.

Ранее ЕС ввел новые санкции против Ирана из-за военной помощи России.