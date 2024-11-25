Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания ввела санкции против 30 морских судов, связанных с Россией, а также компаний «Альфастрахование» и страховой дом ВСК. Соответствующий документ опубликован на сайте британского правительства.

Лондон утверждает, что «Альфастрахование» и ВСК якобы вовлечены в деятельность по получению выгоды за счет поддержки российского правительства «путем ведения бизнеса в секторе стратегического значения для правительства России».

Относительно судов в документах говорится, что они предположительно связаны с инициативами, которые дестабилизируют Украину», подрывают ее «территориальную целостность, суверенитет и независимость», и получают прибыли от поддержки правительства Российской Федерации. Указанные суда, по данным британского правительства, используются для перевозки российских нефти или нефтепродуктов в третьи страны.

19 ноября Великобритания ввела санкции против министров образования Крыма и Запорожской области. Также в санкционный список попали военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» и центр военное-патриотического воспитания «Авангард».

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.