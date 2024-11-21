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США расширили санкционный список против России

США ввели санкции против десятков физических и юридических лиц из России

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Global Look Press

Соединенные Штаты расширили санкционный список в отношении России, добавив в него десятки физических и юридических лиц. Об этом сообщает американское министерство финансов.

Санкции введены против «Газпромбанка», «БКС-Банка», Банка «Центрокредит», банка «Итуруп», «Братского народного банка», банка «Кремлевский», банка ДОМ.РФ и АО «Независимый специализированный депозитарий». Также в санкционные списки Минфина США попали глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин, первый заместитель председателя Центробанка России Дмитрий Тулин.

В среду сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить или ослабить часть санкций против России, если конфликт на Украине будет урегулирован. Отмечается, что администрация Трампа планирует использовать гибкий подход, сочетая «кнуты и пряники» в отношениях с Россией, однако такой подход будет применяться и в отношении Украины. При этом новый президент не собирается действовать однобоко, ориентируясь только на Россию.

Ранее в Кремле ответили, при каком условии могут снять санкции с американского сенатора.

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