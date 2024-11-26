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Украина запросила проведение заседания СБ ООН по сотрудничеству России и Северной Кореи

Постпредство РФ: Украина запросила заседание СБ ООН на 27 ноября

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Carlo Allegri/Reuters

Украина запросила проведение заседания Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) по сотрудничеству России и Северной Кореи, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, так правительство Украины «продолжает бороться с ветряными мельницами» КНДР», а также не оставляет попыток убедить в серьезности этого мировое сообщество.

Полянский подчеркнул, что российская сторона использует заседание СБ ООН, чтобы донести до общественности реальные угрозы для мира и безопасности, которые «исходят от действий» президента Украины Владимира Зеленского.

20 ноября Зеленский в обращении к Европарламенту заявил, что численность войск Северной Кореи на территории России может увеличиться до 100 тысяч человек.

По словам Зеленского, у границ Украины уже находятся 11 тысяч северокорейских солдат.

19 ноября сообщалось, что Пентагон не может подтвердить участие военнослужащих из Северной Кореи в боевых действиях на территории Курской области.

Ранее Ким Чен Ын назвал Украину ударным отрядом США и Запада против России.

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