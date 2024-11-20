Зеленский заявил, что количество войск КНДР в России может возрасти до 100 тысяч человек

Численность войск Северной Кореи на территории России может увеличиться до 100 тысяч человек. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в онлайн-обращении к Европейскому парламенту.

«Этот контингент может возрасти до 100 тысяч человек», — сказал он.

По словам Зеленского, у границ Украины якобы уже находятся 11 тысяч северокорейских солдат.

Накануне сообщалось, что Пентагон не может подтвердить участие военнослужащих из Северной Кореи в боевых действиях на территории Курской области. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что у Пентагона есть все основания ожидать, что северокорейские военные будут участвовать в боевых действиях.

13 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель отмечал, что военнослужащие Северной Кореи уже участвуют в боевых операциях против Вооруженных сил Украины на территории Курской области. По его словам, российские эксперты «обучили солдат КНДР артиллерийскому делу и использованию беспилотников». Кроме того, военнослужащие Северной Кореи уже получили основные навыки пехоты, добавил Патель.и.

Ранее Ким Чен Ын назвал Украину ударным отрядом США и Запада против России.