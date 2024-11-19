Пентагон не смог представить доказательства об участии военных КНДР в боевых действиях

Пентагон не может подтвердить участие военнослужащих из Северной Кореи в боевых действиях на территории Курской области. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга, сообщается на сайте ведомства.

«Мы знаем, что они, как сообщается, начали участвовать в боевых действиях. Мы не получили, знаете ли, независимого подтверждения этого, но, как говорится, они движутся в Курск по какой-то причине», — отметила она.

Сингх подчеркнула, что у Пентагона есть все основания ожидать, что северокорейские военные будут участвовать в боевых действиях.

«Но я не могу подтвердить это в настоящее время», — уточнила она и добавила, что в Курск движется якобы свыше 11 000 северокорейцев.

13 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель отмечал, что военнослужащие Северной Кореи уже участвуют в боевых операциях против Вооруженных сил Украины на территории Курской области. По его словам, российские эксперты «обучили солдат КНДР артиллерийскому делу и использованию беспилотников». Кроме того, военнослужащие Северной Кореи уже получили основные навыки пехоты, добавил Патель.

Ранее Ким Чен Ын назвал Украину ударным отрядом США и Запада против России.