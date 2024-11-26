Народный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил в своем Telegram-канале, что после прилета «Орешника» президент Украины Владимир Зеленский стал просить у США ракеты THAAD.

«После прилета «орешника», которого, как мы знаем из заявлений [советника главы офиса украинского президента Михаила] Подоляка и [главы ГУР минобороны Украины Кирилла] Буданова, не существует — Зеленский побежал по базару с воплями «дайте THAAD», — поделился депутат.

Он добавил, что комплекс THAAD нужен, чтобы сбивать цели не над своей территорией — в случае США — над океаном. В связи с этим нардеп заинтересовался, над чем собирается сбивать ракеты Зеленский, над «Сумами или Харьковом».

До этого Дубинский говорил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского об ожидании от избранного президента США Дональда Трампа мирных инициатив по Украине были предложены Киеву госсекретарем США Энтони Блинкеном и действующей администрацией президента Джо Байдена.

Ранее Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Украине.