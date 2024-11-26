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В МИД рассказали, когда объявят имя нового посла России в США

Ушаков: имя посла РФ в США объявят после согласования с принимающей стороной

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Имя нового посла России в США не будет объявлено до согласования кандидатуры внутри РФ и со стороны принимающей стороны. Об этом на брифинге заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

Ушаков пояснил, что в настоящее время кандидат на пост посла России в США проходит этап межведомственного согласования внутри страны, которое включает одобрение «в соответствующих структурах и со стороны президента». После чего в адрес принимающей стороны, США, будет направлен запрос на агреман (согласие принять в качестве посла. — Ред.).

«Все это держится в закрытом порядке, пока не будет дан агреман со стороны Вашингтона», — сказал Ушаков.

10 октября предыдущий посол России в США Анатолий Антонов был уволен со своей должности указом президента России Владимира Путина. Новый посол пока не назначен.

24 ноября «Коммерсантъ» сообщил, что наиболее вероятным кандидатом на должность российского посла в США является директор департамента Северной Америки МИД РФ, экс-посол в Канаде Александр Дарчиев.

Ранее Лавров заявил, что США захотят назначить своего нового посла в России.

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